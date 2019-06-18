Резкие скачки цен говорят о неопределенности на рынке нефти

Москва, , 12:40 — REGNUM Легко заметить, что глобальный нефтяной рынок в текущей стадии находится под властью спекулятивных настроений. Ценовой размах то в одну, то в другую сторону в $3,5 говорит о том, что на рынке нефти присутствует полная неопределенность. Подобные эмоциональные рывки связаны именно с таким состоянием рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Крупные же инвесторы стараются находиться вне рынка, до тех пор, пока ситуация не прояснится с глобальным направлением цен на нефть. С другой стороны, они готовы подключиться в любой момент, чтобы не упустить выгодное рыночное предложение», — отметил эксперт.

Сумятицу в последнее время на нефтяной рынок принесли страны ОПЕК, решившие перенести дату заседания на начало июля. При этом единственная страна — Иран с такой позицией не согласна. В принципе, Иран понять можно. США наложили вето на экспорт иранской нефти, и в этой связи на заседании стран ОПЕК будет также обсуждаться вопрос по Ирану, и, возможно, будет принято решение о способах обхода данных санкций. Для Ирана сейчас важен каждый день. Убытки от запрета экспорта могут серьезно навредить экономике страны.

«Логика же переноса даты странами ОПЕК очевидна. Поскольку на саммите G20, возможно, встретятся Дональд Трамп и Си Цзиньпин, что позволит оценивать по результатам их встречи глобальный спрос на энергоносители. А, следовательно, уже в начале июля на заседании страны ОПЕК смогут принять более взвешенное решение по вопросу сокращения добычи нефти.

На этом фоне, естественным образом, нефтяные котировки приблизились к нижней границе диапазона $60,95 за баррель. До встречи ОПЕК мы, в принципе, будем фиксировать пессимистические настроения на рынке», — пояснил Гасанов.

Тем не менее страны ОПЕК договорятся о значительном сокращении добычи нефти и продлении пакта до конца текущего года. И сокращения добычи должны быть не менее 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы вернуть цены к $70 за баррель в ближайшей перспективе.

«Развитие китайско-американских торговых переговоров находятся сейчас под пристальным вниманием очень крупных инвесторов. Возможная встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Японии, на мой взгляд, не даст особого результата. Они вновь отложат решение по торговому спору и никаких сделок пока ожидать не стоит», — полагает эксперт.

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