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Строительство жилья в Таджикистане за пять месяцев сократилось на 15%

Экономика

Темпы строительства в Таджикистане снижаются второй год подряд

Строительство жилья в Таджикистане за пять месяцев сократилось на 15%
Строительство дома

Душанбе, 18 июня 2019, 12:38 — REGNUM  По итогам января-мая 2019 года в эксплуатацию в Таджикистане сдано 293 тыс. кв. метров жилья, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в агентстве по строительству и архитектуре при правительстве республики.

В Согдийской области Таджикистана в эксплуатацию сдано 131,3 тыс. кв. метров жилья или 44,8% от общего объема, в Хатлонской области — 90 тыс. кв. метров (30,7%), в районах республиканского значения — 44,2 тыс. кв. метров (15,1%), в Душанбе — 27,5 тыс. кв. метров (9,4%).

Отметим, снижение темпов строительства наблюдается в Таджикистане второй год подряд — в 2018 году в эксплуатацию введено 1,1 млн кв. метров жилья, что на 2% меньше, чем в 2017 году.

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Строительство жилья
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