В Сеуле пройдет конференция на тему сельского хозяйства

Сеул, , 12:40 — REGNUM В столице Южной Кореи пройдет конференция на тему сельского хозяйства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления по развитию сельских районов.

По их словам, конференция «Сельское хозяйство — путь в будущее» пройдет 19 июня в aT Centre, расположенного в районе Яндже-дон.

Конференция пройдет между представителями Управления по развитию сельских районов и банка National Agricultural Cooperative Federation.

Известно, что на данной конференции будут представлены результаты совместной деятельности двух учреждений.

«Мы намерены и дальше содействовать развитию и укреплению конкурентоспособности нашей сельскохозяйственной отрасли посредством сотрудничества государственного и частного учреждений», — сообщили представители Управления по развитию сельских районов.

Известно, что с момента подписания меморандума о взаимопонимании в 2017 году Управление по развитию сельских районов и банк National Agricultural Cooperative Federation работали над 24 проектами в шести областях.