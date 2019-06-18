США вышли на первое место по мировым продажам новых авто — СМИ

Москва, , 12:32 — REGNUM Соединённые Штаты в мае 2019 года обогнали Китай по продажам машин на внутреннем авторынке и вышли в лидеры. Об этом 18 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам мая 2019 года в США было продано 1,59 млн новых машин. Это немного меньше уровня мая 2018 года (-0,1%). При этом в Китае продажи автомобилей существенно упали — на 17,4%. Всего за месяц на китайском рынке было реализовано около 1,56 млн авто.

В тройку лидеров попала Германия. Здесь продажи растут. В мае 2019 в Германии 333 тыс. автолюбителей приобрели новые машины, что на 9% выше прошлогоднего показателя.

Четвёртую и пятую позиции занимают Индия (239 тыс. машин) и Бразилия (234 тыс. машин) соответственно.

Россия в этом рейтинге занимает только 12 место. В мае в нашей стране было реализовано 138 тыс. новых авто (-6,7%).

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