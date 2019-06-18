Названы самые дорогие землевладения в России

Москва, , 12:38 — REGNUM Почти 8 млн га российской земли принадлежат 20 крупнейшим собственникам и оцениваются более чем в 470 млрд рублей. Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.

Агрокомплексу принадлежат 649 тыс. га земли в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Адыгее общей стоимостью 68,5 млрд рублей. Компания объединяет 60 предприятий в сфере животноводства, садоводства и растениеводства.

Стоимость земель агрохолдинга «Степь» Владимира Евтушенкова составляет 45,6 млрд рублей. Это 412 тыс. га в трех регионах.

Третье место по стоимости земли занимает «Мираторг» Александра и Виктора Линников. Земли в восьми регионах площадью 1 млн га стоят 45 млрд рублей.

В первую пятерку также вошли «Продимекс» Игоря Худокормова (892 тыс. га, 39,4 млрд рублей) и концерн «Покровский» Андрей Коровайко (240 тыс. га, 31,2 млрд рублей).

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