В Иванове крупное промпредприятие отключили от электроэнергии

Иваново, , 12:17 — REGNUM Ивановскому ОАО «ПСК» ограничили подачу электроэнергии в рамках исполнительного производства в отношении ОАО «ПСК» в пользу энергосбытовой компании. Речь идет о задолженности предприятия в сумму 20 млн рублей. О мерах по ограничению электроснабжения 18 июня сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области.

«Согласно исполнительному документу, ОАО «ПСК» обязано самостоятельно произвести ограничение режима потребления электрической энергии до полного погашения долга за потребленную электроэнергию по договору, сумма долга которого составила более 20 миллионов, путем отключения подачи электроэнергии собственных производственных объектов, за исключением котельной ОАО ПСК по трем точкам поставки», — сообщили в УФССП.

В пресс-службе ведомства отметили, что должник затягивал исполнение исполнительного производства, но после вручения требования, об исполнении вступившего в законную силу решения суда, а также после разъяснений судебного пристава-исполнителя о последствиях воспрепятствования его исполнению, руководство ОАО «ПСК» самостоятельно произвело ограничение режима потребления электроэнергии по трем точкам.

Между тем, накануне, 17 июня в ивановских СМИ появилась информация о том, что на ОАО «ПСК» Следственный комитет при поддержке ОМОНа провел следственные действия. В самой компании действия СК сочли незаконными и заявили о жалобе в прокуратуру.