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Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2% — эксперты

Экономика

Замедление темпов роста экономики страны вызвано сокращением экспорта и спадом мировой экономики

Сеул, 18 июня 2019, 12:22 — REGNUM  Темпы роста экономики Южной Кореи в 2019 году составят 2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Согласно мнению специалистов рейтингового агенства, темпы экономического роста страны составят 2%, что на 0,5% ниже, чем в раннем прогнозе.

Известно, что в первом квартале 2019 года рост мировой экономики замедлился, а ВВП Южной Кореи упал на 0,4% в годовом выражении.

«Мы предполагаем, что с помощью новой налогово-бюджетной политики, направленной на стимулирование спроса и создание рабочих мест, экономика Южной Кореи восстановится во второй половине 2019 года», — сообщили представители Fitch Ratings.

По предварительному прогнозу международного рейтингового агентства, темпы экономического страны в 2020 и 2021 годах составят 2,6%.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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