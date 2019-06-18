Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2% — эксперты

Сеул, , 12:22 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2019 году составят 2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Согласно мнению специалистов рейтингового агенства, темпы экономического роста страны составят 2%, что на 0,5% ниже, чем в раннем прогнозе.

Известно, что в первом квартале 2019 года рост мировой экономики замедлился, а ВВП Южной Кореи упал на 0,4% в годовом выражении.

«Мы предполагаем, что с помощью новой налогово-бюджетной политики, направленной на стимулирование спроса и создание рабочих мест, экономика Южной Кореи восстановится во второй половине 2019 года», — сообщили представители Fitch Ratings.

По предварительному прогнозу международного рейтингового агентства, темпы экономического страны в 2020 и 2021 годах составят 2,6%.