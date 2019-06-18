В Симферополе дворы благоустроят старой плиткой с набережной

Симферополь, , 12:15 — REGNUM Власти Симферополя намерены использовать во дворах многоквартирных домов и вокруг детских площадок демонтированную во время реконструкции рек Салгир и Малый Салгир тротуарную плитку. Об этом 18 июня на заседании Совета министров Крыма сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

«Принято решение о повторном использовании тротуарного мощения. Это тротуарная плитка и большие плиты 70 на 70 см, которые мы предполагаем использовать во дворах МКД, вокруг детских площадок. Всё, что успеваем «спасти» от граждан, перевозим в складские помещения», — отметила Маленко.

По её словам, кроме тротуарной плитки также демонтируют гранитное основание, на котором стоит ограждение.

«Это очень качественный материал и 90% демонтированного гранита установят обратно после очистки. Подрядчик также уже демонтировал почти половину сохранившегося чугунного и пластикового ограждения. Те ограждения, которые подлежат восстановлению, будут возвращены обратно, остальные необходимо изготовить», — подчеркнула Маленко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в крымской столице стартовал капитальный ремонт набережной реки Салгир, который выполняет местная компания «Асгард». Подрядчик запросил за работу около полумиллиарда рублей.

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