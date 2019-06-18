Чтобы РФ развивалась, рост её ВВП должен быть как минимум 4-5% – экономист

Москва, , 12:29 — REGNUM Главная причина стагнации российской экономики — это сложившаяся в стране система социально-экономических отношений и институтов, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он рассказал 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%.

«Эти гадания — 1,2% или 1,5% — имеют мало оснований, потому что оценка теневой экономики, точность учёта целого ряда других отраслей, некоторая минимальная коррекция методики учёта, скажем, в сфере сырьевых ресурсов, колебание цен на газ и остальное могут изменять показатели роста в пределах одного процента, — сказал Бузгалин. — Поэтому различия между 1,5% и 1,2% незначительны, малосодержательны, а в целом главный вопрос остается в том, почему на протяжении десятилетий российская экономика находится в состоянии стагнации и чем это может обернуться для нас всех и каждого в отдельности».

Главная причина такого положения дел, как полагает Бузгалин, в сложившейся системе социально-экономических отношений и институтов. Проще говоря, «правил игры».

«Эта система устроена так, что экономико-политическая власть принадлежит союзу крупнейших собственников, с одной стороны, и высшей бюрократии, с другой, — сказал экономист. — Этот союз создаёт систему, при которой стагнация, как ни странно, выгодна тем, кто контролирует главные ресурсы. А реальное экономическое развитие возможно только за счёт раскрепощения инициативы большинства граждан — не просто частного бизнеса, а именно большинства граждан. Создания мотивации для большинства граждан. Это значит достойной оплаты труда, достойного положения человека в производственном процессе. Для этого надо менять распределение власти, собственности и всего остального. Без таких подвижек решить эти проблемы невозможно. Эти подвижки, понятное дело, невыгодны тем, кто контролирует главные экономико-политические каналы власти в стране. Отсюда стагнация».

При этом Бузгалин уточнил, что главная проблема России — это не количественный рост, который можно увеличить, например за счёт дополнительной вырубки леса или других экстенсивных факторов.

«Главная проблема России — это развитие, то есть прогресс в ключевых высокотехнологичных отраслях, в образовании, здравоохранении, качестве жизни, уменьшения социального неравенства и так далее, — сказал Бузгалин. — Вот чем надо измерять результаты. А здесь ситуация стагнации или даже ухудшения реальных доходов. Поэтому главный вопрос не в темпах роста ВВП. Но рост ВВП — это одна из предпосылок для развития, один из параметров, позволяющих обеспечивать развитие, которое станет возможным, если рост ВВП будет на уровне 4−5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года, которые показали, что экономика России замедлилась сильнее ожидаемого.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП России