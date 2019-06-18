МУП в чувашском городе избежал наказания за необоснованный тариф за мусор

Чебоксары, , 12:00 — REGNUM В чувашском Алатыре МУП «Чистый город» нарушило антимонопольное законодательство при формировании цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО (твёрдых коммунальных отходов). В частности, тарифы по фонду оплаты труда и общехозяйственных расходам были установлены на 4−5% выше затрат по рассчитываемому виду деятельности, сообщили ИА REGNUM в УФАС Чувашии.

Дело было принято в производство после обращения в ведомство товариществ собственников недвижимости в Алатыре «Березовая» и «Пирогова». Комиссия УФАС по итогам рассмотрения признала в действиях МУП «Чистый город» нарушение п. 6 ч. 1 статьи 10 закона о защите конкуренции («Экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар»).

«Предприятие не установило экономически, технологически обоснованную цену на услуги по сбору и транспортированию ТКО на территории Алатыря с учётом необходимых затрат в период деятельности 2016−2017 годах. В частности, тарифы по статьям фонд оплаты труда и общехозяйственные расходы были установлены на 4−5% выше затрат по рассчитываемому виду деятельности.

Кроме того, предложенный ТСН «Березовая» и ТСН «Пирогова» договор на сбор и вывоз мусора предусматривал расчёт стоимости услуги, исходя из тарифа на одного человека в месяц и количества проживающих в многоквартирных домах, в то время как в соответствии с действующим законодательством в рассматриваемый период стоимость договора этой услуги должна была определяться исходя из фактического объема образуемых отходов, поскольку расчет ТСН с жильцами осуществлялся с учетом квадратных метров жилья», — говорят в антимонопольной службе.

При этом УФАС не стало выдавать предписание в связи с переходом Чувашии с 1 октября 2018 года на новую систему обращения с ТКО и заключением новых договоров на оказание услуг с региональным оператором (ООО «МВК Экоцентр»).