Спикеру думы Первомайска предъявили убытки: скандалы в «Транспневматике»

Первомайск, Нижегородская область, , 11:58 — REGNUM Градообразующее предприятие Первомайска (Нижегородская область) захлестнули скандалы. Центробанк России дважды оштрафовал фирму, возглавляемую спикером думы Первомайска Владимиром Батенковым, а миноритарные акционеры АО «Транспневматика» через суд требуют с директора и его заместителя выплатить им убытки в размере 247 млн рублей. Штрафы регулятора компания пытается оспорить, прося ограничиться устным замечанием, а спор об убытках Арбитражный суд Нижегородской области начнёт рассматривать 26 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в начале апреля 2019 года нижегородское правительство сообщило о планах расторгнуть соглашение о выделении господдержки с АО «Транспневматика», которое было заключено в декабре 2015 года. Компания заявила тогда проект по гидроамортизаторам, но не достигла показателей, «предусмотренных бизнес-планом и соглашением». Последнее и стало основанием для расторжения соглашения.

АО учреждено в октябре 1992 года и для небольшого нижегородского города с 13,6 тыс. жителей является градообразующим, на нём работают 3,7 тыс. человек. По открытым данным, предприятие ведёт свою историю с 1853 года с чугуноплавильного завода и было создано сыном известного русского историка Николая Карамзина. Оно разрабатывает и выпускает компрессоры, компрессорные установки, пневматические устройства тормозных систем и гидравлические приборы для подвижного состава железных дорог, метрополитена и городского транспорта. Директором АО с 1987 года является спикер думы Первомайска Владимир Батенков. В числе миноритарных акционеров общества указана семья Мещеровых. Последние открытые данные аффилированных лиц публиковались в марте 2016 года, и тогда основным акционером с долей более 80% числилась небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». По имеющейся информации, на 26 июня 2019 года назначено общее собрание акционеров АО.

В этот же день арбитражный суд должен начать рассматривать иск Рустема, Халидя, Арифулла, Альбины и Рината Мещеровых, владеющих в компании чуть более 1% доли, поданный к директору АО Владимиру Батенкову и его заместителю Вячеславу Митрошину, который на сайте общества числится директором по качеству. С ответчиков миноритарные акционеры требуют 247 млн рублей убытков от сделки, совершённой в 2010 году. Материалы дела пока не содержат подробностей иска, но, по данным газеты «Коммерсантъ», речь идёт о займе, который АО предоставило строительному ООО «Красивый город», планировавшему возводить бизнес-центр на улице Новой в Нижнем Новгороде. Займ выдавался до 2012 года, но в срок возвращён не был, так как заёмщик обанкротился. Ответчики претензии миноритариев не признают, ссылаясь на то, что компанию им рекомендовали как надёжную.

Помимо данного спора в Арбитражном суде Нижегородской области в стадии рассмотрения два иска АО к Волго-Вятскому главному управлению Центрального банка РФ, в которых истец пытается обжаловать два решения регулятора о привлечении его к ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ «Нераскрытие или нарушение эмитентом… порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной федеральными «законами» и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми «актами», а равно раскрытие информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации». По данным статьям предусмотрены штрафы на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, дисквалификация на срок от одного года до двух лет, а для юрлиц — штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей. К компании дважды применили нижнюю границу штрафа, но она с этим не согласна и просит признать решения незаконными и отменить постановления о наложении штрафа, ограничившись устным замечанием в связи с малозначительностью.

Рассмотрение этих исков назначено на 24 июня и 25 июля 2019 года.