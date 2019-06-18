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Конгресс-центр в Екатеринбурге протестируют перед визитом первых лиц

Экономика

«Без всяких экивоков»

Екатеринбург, 18 июня 2019, 12:16 — REGNUM  Перед Глобальным саммитом производства и индустриализации (GMIS-2019) в Екатеринбурге предварительно протестируют построенный «под саммит» конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом заявил гендиректор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам руководителя, 26 июня в центре начнёт работу форум, посвящённый выставочно-ярмарочной деятельности.

«Будут прокачены все «переговорки», вход-выход по электронным билетам, и, конечно, главный зал. Тут без всяких экивоков», — сказал Уфимцев.

Напомним, с 8 по 11 июля в Екатеринбурге пройдёт саммит GMIS-2019. Ожидается, что мероприятие посетят президент России Владимир Путин и главы других государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейший на Урале конгресс-центр готов к международному саммиту GMIS-2019

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Саммит GMIS-2019 в Екатеринбурге
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