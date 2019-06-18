Президент Эстонии поставила крест на электроэнергетике страны

Таллин, , 11:54 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила с визитом город Нарву, где встретилась с правлением компании Eesti Energia и представителями различных профсоюзов, сообщает Postimees.

Лидер профсоюза нарвских энергетиков Андрей Зайцев рассказал об итогах встречи, которая, по его мнению, не внесла оптимизма и позитива в сложившуюся ситуацию в регионе. По словам Зайцева, предложения президента означают, что на эстонской энергетике «надо поставить крест».

«Основная мысль, которую действительно озвучила президент, прозвучала следующим образом — пусть ищут работу и переучиваются», — рассказал профсоюзный лидер.

Так как Эстония — участник единого европейского рынка, ее соседи [Финляндия, Швеция] всегда смогут гарантированно и бесперебойно снабжать Эстонию электроэнергией в случае каких-либо сбоев, заверила Кальюлайд профсоюзы. Однако, по словам такого же Зайцева, на практике сегодня Эстонии помогает только Россия, а вот финским соседям это не всегда удается.

Эстонский президент также призвала не опасаться проблем, связанных с потерей рабочих мест, и роста социального напряжений в регионе.

«Надо озвучить людям, чтобы они шли обучаться и переобучаться», — заявила Кальюлайд в ходе встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная энергетическая компания Eesti Energia, в связи с «неравной конкуренцией на энергетическом рынке» и высокими выплатами за выбросы углекислого газа, планирует снизить производство электроэнергии из горючих сланцев и прибегнуть к принудительным отпускам для работников.

С начала 2019 года в Eesti Energia уже уволили около 400 человек из подразделений, занимающихся добычей горючего сланца и получением из него электроэнергии.

Эстонских энергетиков выгоняют в принудительные отпуска.

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