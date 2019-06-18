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В 2019 году Турция выделит более $500 млн на поддержку экспортеров

Экономика

В 2018 году этот показатель составил 340 млн долларов

Анкара, 18 июня 2019, 13:01 — REGNUM  Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в 2018 году на поддержку экспортеров была выделена сумма в 340 млн долларов, а в 2019 году она составит более 500 млн долларов. Он заверил, что общий капитал банка экспортного кредитования Türk Eximbank будет увеличен с 510 млн до 1,7 млрд долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в 2018 году посредством кредитования и страхования сектор экспорта получил финансовую поддержку на сумму в 44,2 млрд долларов. По его словам, ее плодами смогли воспользоваться 11 489 компаний. Президент сказал, что весомый вклад в поддержку экспортеров оказывает и предоставляемая помощь в сфере производства и занятости. Турецкий лидер также сообщил ещё одну приятную для экспортеров новость: «Подписанный мною и публикуемый в «Официальном вестнике правительства Турции» президентский указ освобождает от налога на обмен валюты компании, получившие Сертификат промышленного учета, и членов Объединений экспортеров. Другими словами, наши занятые в экспорте компании при покупке валюты не будут платить соответствующий налог».

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Зарубежная хроника
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