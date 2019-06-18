Аэропорт Тегерана станет крупнейшей зоной свободной торговли в регионе

Тегеран, , 12:11 — REGNUM Заместитель директора Международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране по вопросам инфраструктуры Азар Мовахеди заявила, что зона беспошлинной торговли на территории аэропорта готова к началу экономической деятельности. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам представителя деловых кругов, аэропорт имама Хомейни станет крупнейшей зоной беспошлинной торговли на Ближнем Востоке. Данный объект инфраструктуры будет подключен к важнейшим международным транспортным сетям, в том числе к коридору «Север-юг» и трансиранской железной дороге. Предполагается, что после открытия зоны свободной торговли прибыль аэропорта вырастет на 60%.

Азар Мовахеди отметила, что зона свободной торговли займет территорию в 1500 гектаров, а особая экономическая зона 2500 га. Это позволит крупным компаниям группироваться на территории аэропорта и вести там активную экономическую деятельность.