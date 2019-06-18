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Минфин Египта заявил рекордном уровне торгового оборота с США

Экономика

Экспорт Египта в США вырос на 49%, а дефицит торгового баланса между двумя странами сократился на 0,5%

Каир, 18 июня 2019, 11:26 — REGNUM  Согласно заявлению министерства финансов Египта от 17 июня, товарооборот между Египтом и США в первом квартале 2019 года достиг рекордных 2,2 млрд долларов, что на 26% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и превышает соответствующие показатели за прошлые годы. Об этом сообщает египетское новостное агентство Al Ahram.

Дефицит торгового баланса между Египтом и США сократился на 0,5%, с 802,8 млн долларов до 798,7 млн долларов.

Глава торгового представительства Египта в Вашингтоне Ахмад Адель Хосни также отметил, что экспорт Египта в США вырос на 49%, с 465,6 млн долларов до 692,9 млн долларов.

Ненефтяной экспорт, который составляет 80,4% от общего экспорта Египта в США, увеличился на 39%, с 400,4 млн долларов до 556,6 млн долларов.

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Зарубежная хроника
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