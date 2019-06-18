В Ярославле муниципальные предприятия обяжут отдавать в бюджет 50% прибыли

Ярославль, , 11:16 — REGNUM Муниципальные предприятия Ярославля обяжут перечислять в бюджет города в два раза больше прибыли, чем сейчас. Это предполагает проект решения муниципалитета, подготовленный мэрией города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас по действующим правилам муниципальные предприятия обязаны перечислять в городской бюджет не менее 25% прибыли. Согласно проекту решения, минимальный порог отчислений в бюджет будет повышен до 50%. Такой же норматив действует в отношении федеральных государственных предприятий.

«Экономический эффект от перечисления в бюджет части прибыли в 2020 и 2021 годах по итогам 2019 и 2020 годов по предварительным данным составит 2145,5 тыс рублей в год», — говорится в пояснительной записке к проекту решения муниципалитета Ярославля.

Оборот муниципальных предприятий Ярославля составляет несколько миллиардов рублей в год. Однако прибыль имеют лишь около половины из них. Ранее значительную часть прибыли МУПы тратили на благотворительность или собственное развитие.

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