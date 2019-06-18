Челябинск получил почти миллиард рублей в виде трансфертов

Челябинск, , 11:15 — REGNUM Бюджет Челябинска с начала 2019 года пополнился на 261,4 млн рублей в виде налоговых доходов и на 32 млн неналоговых. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе гордумы.

Кроме того, город получил межбюджетные трансферты в размере 978,5 млн рублей. В связи с дополнительными поступлениями 17 июня депутаты скорректировали бюджет.

Как отметил председатель гордумы Станислав Мошаров, полученный почти миллиард трансфертов будет направлен на ремонт улично-дорожной сети. Также средства пойдут на демонтаж рекламных вывесок, ремонт школ, дотации молодым семьям и т.д.

Как ранее сообщало РЕ, изначально городской бюджет на 2019 год был запланирован с дефицитом. Доходы составляли 33,5 млрд рублей, а расходы — 34 млрд.

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