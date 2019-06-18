Южнокорейские нефтехимические компании инвестируют $12 млрд в модернизацию

Сеул, , 12:26 — REGNUM Крупнейшие южнокорейские нефтехимические корпорации в ближайшие три года инвестируют 12,2 млрд долларов в проведение НИОКР и модернизацию производств. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министра финансов Хон Нам Ки.

Министр также заявил, что правительство рассматривает возможность предоставления налоговых льгот для развития нефтехимической индустрии. Сейчас она испытывает трудности из-за санкций США, запрещающих покупку нефти у Ирана, и страдает от последствий торговой войны Вашингтона и Пекина. Именно поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана были основным сырьём для переработки южнокорейскими компаниями, однако сейчас они вынуждены искать новых поставщиков, предлагающих свою продукцию по более высоким ценам.

Hanwha Total Petrochemical, SK Innovation и другие нефтехимические корпорации намерены с помощью масштабных капиталовложений сократить издержки и повысить производительность и конкурентоспособность продукции.