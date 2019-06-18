На Сахалине началась масштабная перекладка железной дороги

Южно-Сахалинск, , 11:13 — REGNUM Решающий этап перешивки железнодорожной колеи с японской узкоколейки на общероссийский стандарт 1520 мм стартовал на Сахалине, сообщает 18 июня пресс-служба Минвостокразвития России.

Всего за лето железнодорожникам предстоит «расширить» 800 км пути на западном и восточном побережьях острова, а также заменить рельсошпальную решетку на 113 км.

Рельсы на участке Южно-Сахалинск-Взморье планируется переложить до 23 июня. На время работ движение по участку будет ограничено.

После перешивки пассажиров и грузы будут перевозить на новых вагонах, существенно увеличится грузопоток. Полностью завершить работы планируют в конце августа. После этого последним участком пути с шириной колеи 1067 мм на Сахалине останется направление Холмск — Шахты, с переустройством которого в 2020 году закончится перешивка островной магистрали.

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