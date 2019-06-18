Прямые зарубежные инвестиции из Южной Кореи достигли рекордного объёма

Сеул, , 12:41 — REGNUM Объём прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) из Южной Кореи резко вырос по итогам первых пяти месяцев 2019 года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные министерства экономики.

Так, с января по май южнокорейские компании инвестировали за рубеж 14,1 миллиардов долларов, что на 45% выше уровня за аналогичный период 2018 года (9,74 млрд). Зафиксированный объём стал рекордным за всю историю, подчеркнули в экономическом ведомстве. Эксперты поясняют, что подобный феномен объясняется, прежде всего, большими сделками по слиянию и поглощению, а также инвестициями в производство полупроводников в Китае. Статистика подтверждает их выводы: наибольший объём ПЗИ пришёлся на США — 3,65 млрд долларов, что на 95% выше, чем годом ранее. Второе место занял Китай с 1,7 млрд (рост на 156%), а на третьем расположился Сингапур — 1,08 млрд (рост на 315%).

Главным образом, южнокорейские компании вкладывали средства в производство за рубежом, страховой и финансовый рынки. В то же время, инвестиции в добывающую промышленность сократились на 19,5%.