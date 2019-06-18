Мост на Сахалин могут включить в Нацпрограмму по развитию ДФО

Южно-Сахалинск, , 11:11 — REGNUM Сухопутный переход материк — Сахалин может быть включен в Национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года, с перспективой до 2035 года. Стоимость проекта, мост и глубоководный порт — оценивается в 433,3 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего разработчики Национальной программы по развитию ДФО предложили вложить в развитие магистральной инфраструктуры Дальнего Востока 690 млрд рублей. Об этом на заседании Общественного совета при Минвостокразвития сообщил замминистра по развитию ДФО Александр Крутиков.

Значительная часть этих средств, 433,3 млрд рублей, предназначены на строительство мостового перехода Сахалин — материк и глубоководного порта на острове.

Разработчики программы сообщают, что строительство моста позволит включить порты Японии в систему российских железных дорог и Северного морского пути.

«Развитие БАМа и Транссиба, всей транспортной инфраструктуры ДФО остаётся ключевым фактором роста экономики дальневосточных регионов. Для вывоза перспективного объёма ориентированной на экспорт продукции, их пропускная способность к 2025 должна достигнуть не менее 210 млн тонн», — сказал Крутиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальная программа по развитию ДФО до 2025 года внесена разработчиками, Минвостокразвития РФ, в правительство России. Ожидается, что президент России подпишет её на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года.

Строительство моста на Сахалин вызывает до сих пор много споров. Впервые об идее заговорили в царской России, но тогда идею сочли нежизнеспособной. Построить тоннель хотел Иосиф Сталин в советское время, строительство было начато, но после смерти генералиссимуса остановлено. Идею «оживил» в постсоветское время полпред президента в ДФО Виктор Ишаев, но её опять отложили, в связи с дороговизной. Минфин РФ уже сообщил, что из федерального бюджета стройка финансироваться не будет, многочисленные эксперты утверждают, что мост (или тоннель) не окупиться никогда и приводят в пример Японию, которая находится на островах, имеет качественный мощный флот и обходится без моста. Сторонники моста говорят, что он необходим для развития Сахалинской области, решения проблемы транспортной доступности островного региона, но мост должен завершаться глубоководным портом.