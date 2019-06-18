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Госдума легализует продажу e-ОСАГО страховыми агентами

Экономика

Сайты-агрегаторы

Москва, 18 июня 2019, 10:59 — REGNUM  Сегодня, 18 июня, Госдума обсудит правительственный законопроект, позволяющий посредникам (агентам и брокерам) продажу электронных страховых полисов, в том числе полисов ОСАГО, посредниками — агентами и брокерами, сообщает ИА REGNUM.

Сейчас электронный полис ОСАГО можно приобрести только на официальном сайте страховой компании. Однако законодатель обратил внимание на правовую неопределенность функционирования большого количества сайтов-агрегаторов, которые предлагают сравнить цены разных страховщиков.

По данным экспертов, в России зарегистрированы 68 страховых брокеров. По данным Росстата, на страховом рынке работают более 140 тыс. агентов-физлиц, а также агенты-юрлица.

С января по май 2019 года в России было выдано 7,7 млн электронных полисов ОСАГО, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

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