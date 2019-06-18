Казахстан планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в Иран

Нур-Султан, , 10:56 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Казахстана согласовало с Ираном и Саудовской Аравией экспорт животноводческой продукции. Об этом 18 июня заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, с Ираном согласованы ветеринарные требования на поставку живых овец, замороженной и охлаждённой баранины, говядины и куриных яиц. Саудовская Аравия согласовала ветеринарный сертификат на поставку крупного и мелкого рогатого скота.

Омрова добавил, что по итогам 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай вырос на 30,4%, в страны персидского залива — в 4,1 раза, в Иран — в 2,1 раза, в страны Евросоюза — на 14,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года объем валовой продукции сельского хозяйства в Казахстане увеличился на 3,7%. За отчетный период инвестиции в отрасль выросли на 52,2%, до 124,3 млрд тенге ($323 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Инвестиции в сельское хозяйство Казахстана в январе–мае выросли на 52%