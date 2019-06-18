Институт Бочвара разрабатывает тепловыделяющие элементы для венгерской АЭС

Москва, , 10:44 — REGNUM Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов (ВНИИНМ) имени академика А. А. Бочвара прошёл аудит венгерской компании, получив возможность разработки и обоснования тепловыделяющих элементов ТВС-2006 для условий АЭС «Пакш-2». Об этом 18 июня сообщает пресс-служба института.

«Представители заказчика высоко оценили организацию внутренних аудитов и проведенный в АО «ВНИИНМ» анализ требований Кодекса ядерной безопасности Венгрии, а также отметили как лучшую практику» реализацию предупреждающих действий», — прокомментировал начальник управления технического контроля и качества АО «ВНИИНМ» Михаил Крячков.

Аудит на предприятии провели специалисты венгерской Paks II Ltd. Программа квалификации (сертификации) включала выполнение расчетов, связанных с физическими свойствами ядерного топлива, разработку компьютерных кодов, выпуск соответствующих отчетов, а также предоставление данных для ряда других анализов и отчетов, необходимых для лицензирования топлива (расчеты топливного цикла, термогидравлические анализы).

По итогам проверки главный аудитор Paks II Ltd сообщил о квалификации АО «ВНИИНМ» как участника проекта без каких-либо дополнительных условий. Институт выступает субпоставщиком своей материнской компании АО «ТВЭЛ», которая, в свою очередь, будет осуществлять изготовление и поставку ядерного топлива в рамках контракта на поставку ядерного топлива для двух энергоблоков АЭС «Пакш-2».

Читайте также: Российские атомщики ищут новые решения в области переработки ОЯТ