Дочернее предприятие SK Group построило новый завод в США

Питерсберг, США, , 10:26 — REGNUM Компания по разработке лекарственных препаратов AMPAC Fine Chemicals построила новый завод по производству сырья в Питерсберге, штат Вирджиния. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей южнокорейской компании SK Group.

По их словам, на церемонии открытия завода присутствовали 100 человек, включая сенатора штата Вирджинии Розалин Данс и мэра Питерсберга Самуэля Паркхема.

Известно, что компания SK Group приобрела американскую компанию компанию AMPAC Fine Chemicals в 2018 году. До строительства нового завода на территории США располагалось три предприятия данной компании.

В настоящее время компания SK Group производит 400 тыс. литров препаратов на заводе SK Biotek в Ирландии, приобретенном компанией в 2017 году. А объем производства заводов AMPAC составит до 1 млн литров.