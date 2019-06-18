Объявлены новые тарифы на отопление и горячую воду в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Смольный утвердил окончательные тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение на период с 1 июля 2019 года. Впервые они не увеличатся, а снизятся на 0,6% по сравнению с действующими в настоящее время тарифами.

«Тариф на коммунальную услугу по горячему водоснабжению составит 105,92 руб./м3. В расчете на человека плата уменьшится на 2 рубля, вместо планировавшегося увеличения на 12 рублей», — сообщили в городском комитете по тарифам.

Когда начнется отопительный сезон, плата за тепло плата за эту коммунальную услугу также снизится — с 1834,90 руб./Гкал до 1 765,33 руб./Гкал. В расчете на одного жителя снижение составит примерно 5 рублей.

В то же время, как сообщалось ранее, стоимость холодной воды и водоотведения увеличится с 1 июля на 3,2%. Но это меньше запланированного ранее 7%-ного роста. Совокупный платеж петербуржцев за услуги ЖКХ во втором полугодии вырастет всего на 0,4%.

Снижение тарифов стало возможным в результате оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, правительство Санкт-Петербурга подготовило законодательную инициативу по снижению минимально допустимых норм потребления газа населением и доведению их до фактического уровня. Если она будет принята на федеральном уровне, платёж на газ снизится в среднем на 20%.

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