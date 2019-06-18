Инвестиции в сельское хозяйство Казахстана в январе–мае выросли на 52%

Нур-Султан, , 10:18 — REGNUM Объем валовой продукции сельского хозяйства в Казахстане по итогам января-мая 2019 года увеличился на 3,7%. Об этом 18 июня заявил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, за отчетный период в отрасль было привлечено 124,3 млрд тенге ($323 млн), что на 52,2% больше, чем за пять месяцев 2018 года. Министр отметил, что в первом квартале объем экспорта сельскохозяйственной продукции вырос на 11,2%, до $900 млн. Омаров добавил, что валовой выпуск продукции в животноводстве вырос на 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2019 года в Казахстане произвели 114 709 тонн мяса, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Производство молока выросло на 1,8%, до 228 886 тонн.