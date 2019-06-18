Иск на 133 млн: суд в Чувашии заинтересовался служебной проверкой минспорта

Чебоксары, , 10:09 — REGNUM 8 июля в Арбитражном суде Чувашии начнутся разбирательства иску минспорта республику к застройщику «Алза» о взыскании 133,17 млн рублей и расторжении государственного контракта. Ранее иск, поданный в апреле, был оставлен без движения, в том числе суд предложил «подробно изложить результаты служебной проверки» и «подтверждение недостачи оборудования с выведением окончательных сумм по каждой позиции». Директор строительной компании в настоящее время находится под домашним арестом в связи с уголовным делом по закупке оборудования и спортивного инвентаря, выделенных на строительство биатлонного центра в Чебоксарах. Кроме того, иск в отношении «Алзы» подала и мэрия Новочебоксарска, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

6 июня Арбитражный суд Чувашии принял в производство заявление минспорта республики, которое поступило в начале апреля 2019 года в отношении ООО «Алза»: ведомство взыскивает с застройщика 133 174 603 рублей 35 копеек и расторжении контракта от 31.12.2013 . В качестве иных лиц по делу проходят ГУП «Республиканское управление капитального строительства» минстроя Чувашии и бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №2» минспорта.

Первоначально иск был оставлен без движения по ряду причин. В частности, истцу было предложено «указать, какими именно первичными бухгалтерскими документами» оформлен факт передачи оборудования, представить документальное подтверждение последующей передачи спорного имущества от заказчика генподрядчику. Также истцу указано на необходимость «более подробно, со ссылками на нормы права и условия государственного контракта № 20» «обосновать требование в части неосновательного обогащения, изложив требования (возможно, таблично) со ссылкой на конкретные документы». Также суд предложил «подробно изложить результаты служебной проверки» и «подтверждение недостачи оборудования, с выведением окончательных сумм по каждой позиции».

Рассмотрение дела назначено на 8 июля.

Кроме того, 13 июня в Арбитражный суд поступило исковое заявление управления имущественных и земельных отношений администрации Новочебоксарска в отношении общества «Алза» о взыскании 742 017,66 рублей. Можно предположить, что речь идёт об арендной задолженности. 17 июня заявитель представил дополнительные материалы по делу, дата судебного разбирательства пока не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года по итогам проверки совместно с УФСБ выявлено хищение 34,3 млн рублей бюджетных средств на закупку оборудования и спортивного инвентаря, выделенных на строительство биатлонного центра в Чебоксарах. В правоохранительных органах полагают, что в целях сокрытия хищения между подрядчиком и министерством были подписаны фиктивные договоры на ответственное хранение оборудования. В отношении бывшего первого заместителя министра спорта было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»), в отношении руководителя компании «Алза» заведено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в растрате»). Последний в январе 2019 года был помещён под домашний арест.

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В минспорте Чувашии после этого заявили, что в декабре 2018 года в рамках поручения правительства республики была создана «комиссия по инвентаризации сведений, содержащихся в актах выполненных работ по объекту: «Реконструкция РГУДОД «СДЮСШОР № 2» (Центр олимпийской подготовки по биатлону в г. Чебоксары)». В ходе выездной проверки была проведена инвентаризация поставленного в рамках государственного контракта оборудования и инвентаря. По итогам инвентаризации выявлено, что «на объекте частично отсутствует оборудование и инвентарь, которое было оплачено генеральному подрядчику в рамках государственного контракта».

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