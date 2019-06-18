Careem станет дочерней компанией Uber — СМИ

Абу-Даби, , 10:14 — REGNUM Американский сервис Uber и ближневосточная служба такси Careem останутся отдельными юридическими лицами, по крайней мере, до первого квартала 2020 года, когда ожидается закрытие сервиса вследствие его покупки американской международной частной компанией. Об этом, как передает агентство Reuters, сказал 18 июня финансовый директор Careem Анкур Шах на финансовой конференции в Дубае.

По его словам, в результате сделки, стоимость которой составит 3,1 миллиарда долларов, сервис Careem станет дочерней компанией и полной собственностью Uber, но сам брэнд Careem и его приложения сохранятся, по крайней мере, на начальном этапе.

Финдиректор Careem Анкур Шах добавил, что сохранение двух отдельных брендов на одном рынке предпочтительнее в плане конкуренции.