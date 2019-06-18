На Бурятской таможне выявили 100 млн невозвращённой валютной выручки

Улан-Удэ, , 10:09 — REGNUM Основной состав уголовных преступлений на Бурятской таможне — невозвращение валютной выручки. Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском таможенном управлении, с начала 2019 года сумма невозвращённой валютной выручки составила более 100 млн рублей.

Из девяти уголовных дел с начала года пять были возбуждены за «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». Еще четыре — за контрабанду лесоматериалов и сильнодействующих веществ.

«В пунктах пропуска Бурятской таможни выявлено и изъято семь партий сильнодействующих и наркотических средств, которые в последующем по решению суда были уничтожены. Отделом таможенного контроля после выпуска товаров в рамках таможенного контроля, проведенного с иными контролирующими органами, изъято более 300 кг санкционных товаров», — сообщили в управлении.

С начала года таможня возбудила также 1210 дел об административных правонарушениях, это на 24% больше, чем в том же периоде прошлого года. По 1081 делу приняты решения с назначением наказания — сумма наказаний составила более 226 млн рублей. Причем, значительная часть штрафов — за нарушение валютного законодательства.

Кроме того, за пять месяцев 2019 года были признаны бесхозяйственными и конфискованы лесоматериалы, алкоголь и сигареты, товары народного потребления, ножи, патроны, электрошокеры, бытовая химия, лекарственные и наркотические средства и так далее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего за пять месяцев 2019 года Бурятская таможня перечислила в федеральный бюджет более 8,7 млрд рублей. Общий вес проведенных через границу товаров превысил полмиллиона тонн, а статистическая стоимость — около 70 млн долларов.

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