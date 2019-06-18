В мае число сделок по жилью в Москве снизилось на 26%

Москва, , 10:03 — REGNUM Число сделок по купле-продаже недвижимости в Москве в мае 2019 года сократилось на 26% по сравнению с апрелем, сообщила 18 июня пресс-служба управления Росреестра по Москве.

Всего в мае зарегистрировано 11 тысяч прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Для сравнения, в апреле было 14 875 таких сделок.

В пресс-службе отмечают сезонность данного явления.

«Тенденция майского сокращения спроса на вторичном рынке недвижимости по отношению к апрелю наблюдается каждый год, при этом месячный разрыв, в том числе, зависит от количества рабочих дней», — говорится в сообщении.

Наибольший майский спад зафиксирован в те годы, где было по 18 рабочих дней. В 2015 году сокращение продаж недвижимости составило 36%, в 2019 — 26%. В 2016 году рабочих дней было 19, снижение регистрации прав было 16%. 20 рабочих дней в мае 2017 и 2018 годов позволили им пройти месяц с наименьшими потерями — 10% и 7%.

По итогам первых пяти месяцев 2019 года количество сделок по купле и продаже жилья увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в I квартале 2019 года заметно выросло договоров долевого участия (ДДУ).

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