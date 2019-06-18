Слова Кудрина о бедности – «камни в огород» правительства РФ

Москва, , 10:01 — REGNUM Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин продолжает вести себя как политический деятель, а не руководитель аудиторской государственной организации. Эта оценка явно за пределами анализа расходования государственных денег, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Конечно, это раздражает правительство России, потому что такие заявления — это камни в его огород, и выдает желание самого Кудрина вновь оказаться в составе правительства и даже возглавить его», — считает политолог.

По его мнению, Счетная палата не уполномочена давать такие оценки. Есть такая ситуация или нет — это вопрос оценочный, и он может и должен публично обсуждаться специалистами и госслужащими, которые имеют информацию и квалификацию.

«Кудрин такой квалификацией не обладает и должен помнить, что его нынешняя работа — давать экспертизу расходования бюджетных средств, а оценку работе членов правительства России могут давать только президент и Госдума, которые их назначали на эти должности», — высказал свою точку зрения Баширов.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в программе «Познер» на Первом канал» заявил, что бедность в России «стала позором» и может привести к «социальному взрыву».

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