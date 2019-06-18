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Туристы, посетившие Южную Корею, стали тратить меньше средств — СМИ

Экономика

Средняя сумма средств сократилась на 12,1%

Сеул, 18 июня 2019, 09:52 — REGNUM  Средняя сумма средств, потраченная туристами в Южной Корее, достигла уровня десятилетней давности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны и туристической организации.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2019 года средняя сумма средств, потраченная туристами, составила $1268, что на 12,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что средняя сумма средств, которую тратят туристы на территории Южной Кореи, падает на протяжении четырех кварталов подряд.

В 2009 году средняя сумма расходов составляла $1224, в 2010 году — $1298, в 2015 году — $1713, в 2016 году — $1625, в 2017-м — $1482, в 2018-м — $1342.

Среди представителей разных стран средняя сумма средств, потраченная жителем Китая, составила $1735, жителем Тайваня — $1131, жителем США — $1103, жителем Гонконга — 1049, жителем Японии — $772.

Среднее количество дней, что туристы проводят на территории страны, сократилось на 0,1 и составило 6,9 дня.

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Туризм
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