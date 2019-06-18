«Зеленая энергетика» обгоняет табачную промышленность на юго-западе Китая

Куньмин, Китай, , 09:44 — REGNUM Развитие «зеленой энергетики» набирает обороты в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Объем производства «зеленой энергии» в области гидроэнергетики, ветровой энергетики и солнечной энергетики в провинции Юньнань вскоре достигнет такого масштаба, что вытеснит табачную промышленность с пьедестала ключевой сферы промышленности региона.

Юньнань является богатой провинцией Китая на ресурсы для «зеленой энергетики». В частности, провинция обладает резервом в количестве 104 млн киловатт гидроэнергии при более 62 млн киловатт установленной мощности, что является вторым показателем в стране.

За первые пять месяцев 2019 года добавленная стоимость табачной промышленности выросла на 5,2% в сравнении с 2018 годом, однако добавленная стоимость в сфере выработки электричества, тепла, поставки газа и воды взлетели на 16,6% относительно того же периода 2017 года. К 2020 году, как ожидается, добавленная стоимость в области энергетики достигнет 140 млрд юаней ($20 млрд).

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