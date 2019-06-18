Названы сроки начала поставок российских Бе-200 компании из США

Ле-Бурже, Франция, , 09:44 — REGNUM Поставки российских самолетов Бе-200 американской компании Seaplane Global Air Services начнутся в 2020—2021 годах, заявил РИА Новости генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

«Мы договорились, у нас подписаны документы, 15 месяцев с момента начала финансирования (срок начала поставок), — заявил Грудинин в кулуарах международного авиасалона в Ле Бурже. — Я думаю, что финансирование — в сентябре (2019 года)».

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила на авиакосмическом салоне во французском Ле-Бурже самолет Бе-200. Воздушные суда предназначены для тушения лесных пожаров с воздуха. Самолет может взять на борт до 12 тонн воды.

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