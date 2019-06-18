Исполнение мероприятий нацпроектов должно идти по графику – глава Адыгеи

Майкоп, , 09:38 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачу максимально снизить риски не освоения средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, и назвал недопустимым затягивание сроков и невыполнение целевых показателей. Вопросы реализации национальных проектов в рамках исполнения майского указа президента Российской Федерации Владимира Путина обсуждались 17 июня на планерном совещании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея. Для эффективной реализации нацпроектов Мурат Кумпилов потребовал консолидации усилий и синхронизации работы всех ведомств.

«Национальными проектами определены планы развития страны до 2024 года, это открывает перед регионами большие возможности для улучшения показателей практически во всех сферах деятельности. На выполнение нацпроектов выделяются существенные средства. Необходимо их своевременно и эффективно осваивать, используя также свои внутренние ресурсы и резервы. Нужно максимально снизить риски не освоения средств: вся деятельность должна идти по графику, по возможности — с его опережением», — отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов дал отдельные поручения по своевременности лекарственного обеспечения, особенно для льготных категорий граждан, мерам по жилищному строительству, снижению аварийности на дорогах, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, подготовке технических возможностей участков под строительство объектов с учётом подписанного c ПАО «Россети» соглашения о сотрудничестве. Глава Адыгеи обратил внимание, что развитие всех муниципалитетов должно вестись равномерно: должны появляться новые инвестплощадки, жилые микрорайоны с продуманным архитектурным обликом населённых пунктов.

«Каждый проект нужно рассматривать в комплексе с сопутствующими вопросами и смежными отраслями деятельности, чтобы получать от его реализации мультипликативный эффект. К примеру, строительство дорожных объектов влияет на безопасность дорожного движения, улучшение экологии, снижение аварийности, затрат на ремонт дорожного полотна, использование нерудных материалов, появление новых рабочих мест и т.д. Поэтому каждое ведомство должно генерировать инициативы, активизировать работу с федеральными структурами, привлекать инвестиции, находить оптимальные пути для запуска новых проектов. Все это должно работать на общую цель — рост экономики, а значит и благосостояния населения», — сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи напомнил о персональной ответственности руководителей структурных подразделений органов власти за исполнение поручений и достижение целевых показателей национальных проектов.

На совещании обсуждались также вопросы развития в регионе спорта, в частности, футбола, гандбола: глава Адыгеи обратил внимание на необходимость повышения посещаемости игр. Обсуждалась также подготовка к памятным и праздничным мероприятиям, в том числе — к республиканскому выпускному балу, который в этом году проводится впервые.