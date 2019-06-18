Рубль сохранит «курсовую» стабильность

Москва, , 09:35 — REGNUM Российский рубль в ближайшие дни, вероятно, сохранит свою курсовую стабильность на валютном рынке. Этому будет способствовать некоторый баланс внешних и внутренних факторов, который должен сохраниться как минимум до 20 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«На стороне российской валюты играют все те же истории — это и дивидендная привлекательность российских акций, и размещение ОФЗ Минфином 19 июня, и, наконец, добавившаяся с начала этой недели поддержка от стартовавшего периода налоговых выплат», — пояснил эксперт.

Сдерживать рубль призваны падающие цены на нефть, некоторая «переоцененность» российской валюты, а также нерешительность, присущая рынкам до оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы 19 июня.

«Так что рублю сегодня, 18 июня, практически ничего другого не остается, кроме как пребывать в ранее сформированных курсовых диапазонах (к доллару США 64,00−64,50, к евро 71,90−72,40) и дожидаться четверга, когда баланс факторов сместится в одну из сторон и позволит российской валюте продемонстрировать более направленную ценовую динамику», — считает Быков.

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