Авиакомпании РФ понесли в первом квартале рекордный убыток

Москва, , 09:46 — REGNUM Более 45 млрд рублей недосчитались российские авиакомпании с января по март 2019 года. Об рекордном убытке перевозчиков говорится в отчете Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Совокупный убыток в первом квартале года сопоставим с убытком за весь 2018 год, который составил, по оценке Минфина, около 50 млрд рублей. В январе — марте минувшего года убыток составлял 34 млрд рублей, за тот же период 2017 года — 21,8 млрд рублей.

В первом квартале текущего года авиакомпании получили доход в размере 306,2 млрд при расходах в 351,5 млрд рублей. В основном перевозчики расходовали средства на аренду и лизинг (92,6 млрд рублей), топливо (88,9 млрд рублей) и обслуживание в воздушных гаванях (53,6 млрд рублей), приводит РБК данные АЭВТ.

Заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров отметил, что давать прогноз об убытке за год нельзя без данных за второй и третий кварталы. Убыток в первом квартале он назвал рекордным о меньшей мере за последние десять лет.

Читайте также: Авиакомпании РФ отчитались об убытках из-за подорожания керосина