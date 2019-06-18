Глава Huawei: Никаких массовых увольнений и продажи бизнеса не будет

Шэньчжэнь, Китай, , 09:33 — REGNUM Китайский технологический гигант компания Huawei не будет разделять или продавать свои ключевые бизнес-направления, как не будет и осуществлять массовых увольнений, заявил основатель и генеральный директор компании Жэнь Чжэнфэй, передает 17 июня агентство Синьхуа.

Жэнь сделал свои заявления во время диалога с американским футуристом Джорджем Гилдером и сооснователем Медиалаборатории Массачусетского технологического университета Николасом Негропонте в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне.

Отвечая на вопрос о планах компании о продаже бизнеса по производству подводных кабелей, Жэнь заявил, что компания давно вынашивала такие планы, и это никак не связано с внешним давлением со стороны США, скорее это следствие того, что это направление почти никак не связано с основной деятельностью корпорации.

При этом, по словам Жэня, компания намерена увеличить свой штат по основным направлениям деятельности, подчеркнув, что никаких планов массовых увольнений не было и не предвидится в будущем.

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