В Бурятии выявили нарушения при строительстве объектов нефтепровода

Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM Суд в Улан-Удэ признал незаконным заключение Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, которое согласовало строительство опор ЛЭП нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий Океан». Линии должны были пройти в водоохранных зонах водных объектов. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

«Управлением не принято во внимание, что согласно проектной документации отходы от рубки леса планировались к захоронению в полосе отвода линий электропередач, в том числе в водоохранных зонах водных объектов (реки Табь Дальняя, Убь, Чукша, Турма, Крестовка, Коровятка, Каймея)», — отмечают в надзорном органе.

Возможный ущерб водным биоресурсам из-за строительства, по мнению прокуратуры, рассчитывался без учёта объемов вырубки леса. Также специалисты не учли расчёт забора воды из реки Уда для приготовления бетона, для грузовых машин и тракторов и других производственных нужд.

Главным же нарушением при выдаче согласования стало неправильное определение вида рыб, которым наносится ущерб. По данным прокуратуры, в Росрыболовстве определили, что вред причиняется рыбам фитофильного комплекса, поэтому компенсировать потери намеревался выпуском молоди сазана.

«Прокуратурой доказано, что строительством объекта повреждаются русла рек 1 категории, где обитают также рыбы реофильного комплекса, к которым относятся такие рыбы как ленок, сибирский хариус, щука, елец и другие виды, в связи с чем согласование выдано без расчета ущерба рыбам реофильного комплекса», — добавили в прокуратуре.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск о признании заключения незаконным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее байкальский филиал Росрыболовства уличили в занижении оценки вреда, причинённого Байкалу. При проведении оценки деятельности хозяйствующих субъектов сотрудники управления недостоверно определили расчётную величину последствий их негативного воздействия на водные биоресурсы озера. Это привело к занижению количества подлежащей выпуску молоди рыбы, а также суммы денежных средств, необходимых для выполнения компенсационных мероприятий.

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