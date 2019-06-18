«Чувашгаз» наказали за требование оплатить потери тепловой энергии

Чебоксары, , 09:26 — REGNUM УФАС Чувашии оштрафовало на 150 тыс. рублей ГУП «Чувашгаз» за навязывание ядринской управляющей компании невыгодных условий договора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольной службы республики, предприятие требовало оплатить потери тепловой энергии, что не было предусмотрено договором.

В январе 2019 года комиссия Чувашского УФАС установила в действиях ГУП «Чувашгаз» минстроя республики нарушение п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора»). По данным ведомства, предприятие требовало от ООО «Ядринжилремсервис» оплатить потери тепловой энергии в сети горячего водоснабжения, что не предусмотрено договором (внедоговорное требование).

«Действующим законодательством России оплата управляющей организацией ресурсоснабжающей организации потерь тепловой энергии в сети горячего водоснабжения не предусмотрена, что подтверждается и судебной практикой», — отметила начальник отдела товарных рынков УФАС Людмила Железина.

Согласно закону, размер платы за коммунальный ресурс по договору ресурсоснабжения должен быть равен размеру платы за коммунальную услугу, оплачиваемую всеми потребителями коммунальных услуг в соответствии с правилами их предоставления.

ГУП «Чувашгаз» представило ходатайство об освобождении от административной ответственности «в связи с малозначительностью». Антимонопольщики, «оценив обстоятельства дела», не нашли «оснований для признания» правонарушения малозначительным, «поскольку имеется существенная угроза охраняемым общественным отношениям». За навязывание контрагенту невыгодных условий договора УФАС привлекло предприятие к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.