Внешний долг Индонезии в апреле 2019 года вырос на 8,7%

Джакарта, , 09:46 — REGNUM Внешний долг Индонезии увеличился на 8,7% в апреле 2019 года, достигнув 389,3 млрд долларов США, сообщает Antaranews.

Согласно статистике, объявленной Банком Индонезии в Джакарте, государственный долг страны составляет 189,7 млрд долларов США, а частный долг, включая государственные предприятия, — 199,6 млрд долларов США.

«Внешний долг Индонезии вырос на 8,7%, превысив рост в марте 2019 года на 7,9%», — заявил исполнительный директор департамента коммуникаций Банка Индонезии Оннни Виджанарко, добавив, что структура внешнего долга страны находится под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Индонезии объявило, что объем государственного долга страны на конец января 2019 года достиг 300 млн долларов США.

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