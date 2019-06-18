Валюта КНР медленно, но верно подбирается к отметке 6,9 юаня за доллар США

Пекин, , 09:19 — REGNUM Курс китайской национальной валюты вновь ослаб по отношению к доллару США, в этот раз на два базисных пункта, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Курс юаня на 18 июня составил 6,8942 за доллар США, что на два базисных пункта ниже, чем днем ранее. При этом 17 июня ослабление составило три базисных пункта.

Отметим, что юань продолжает слабнуть уже несколько недель подряд. Многие связывают это с торговыми войнами, которые развязали США против Китая. Власти КНР это всячески отрицают.

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