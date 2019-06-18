Korea Development Corporation построит логистический центр в Нидерландах

Пусан, Южная Корея, , 09:21 — REGNUM Korea Development Corporation создаст логистический центр на территории самого крупного порта в Европе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Korea Development Corporation построит логистический центр площадью 30 тыс. кв. метров в насыпной области Маасвлакте, что находится на территории порта Роттердама (Нидерланды). Стоимость проекта оценивается в 23,2 млрд вон (~$19,56 млн).

Площадь под строительство логистического центра будет взята в аренду сроком на 50 лет. Стоимость аренды составит 683 млн вон (~$576 тыс.) в год.

Известно, что подписание соглашения о развитии и эксплуатации центра состоится 19 июня в конференц-центре Busan Port International Passenger Terminal между представителями Korea Development Corporation и Rotterdam Municipal Port Management.

По предварительным данным, строительство объекта начнется в июне следующего года, а ввод в эксплуатацию произойдет в марте 2021 года.