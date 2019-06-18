Алтайских баранов готовят к отправке в Северную Корею

Барнаул, , 09:13 — REGNUM В Северной Корее заинтересованы в приобретении партии племенных овец, выращенных в Алтайском крае. Об отправке первой партии племенных животных эдильбаевской породы, которых разводит крестьянское хозяйство Александра Гукова, сообщает сегодня, 18 июня, сайт алтайского правительства.

Известно, что партия заказана небольшая — всего 154 головы, но директор краевого центра сельхозконсультирования Сергей Князев отметил при этом, что «дорога в тысячу километров начинается с первого шага».

Известно, что средний вес баранов-производителей составляет 120 килограммов и что алтайских племенных животных регулярно представляют на выставках, после чего они расходятся в более чем 30 российских регионов — от Сахалина до Калининграда.

Напомним, в последние несколько лет Алтайский край старается возродить славу крупнейшего овцеводческого региона, обладающего хорошей селекционной базой для чистопородного разведения овец. В результате совершенствования тонкорунных овец на Алтае создана уникальная порода овец с высоким генетическим потенциалом «кулундинская» и получены рекордные показатели в России по выходу ягнят и настригу шерсти.

В хозяйстве «Маяк» (Родинский район) на основе местных грубошерстных овец, хорошо приспособленных к суровым погодно-климатическим условиям Сибири, и мясных пород (северо-кавказская мясная и тексель) выведена новая порода «западно-сибирская мясная».

С начала 2018 года года алтайские фермеры и предприниматели увеличили отару на 6,5%, доведя поголовье овец и коз до 53 тыс. Показатель превышает данные аналогичного периода 2017 года на 6,5%. В 2018 году общий объем реализации племенного скота хозяйствами Алтайского края составил около 450 миллионов рублей.