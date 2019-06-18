Перевозки пассажиров по железной дороге в Казахстане сократились на 2,1%

Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в Казахстане по итогам января-мая 2019 года сократились на 2,1%, до 8,7 млн пассажиров. Об этом 18 июня сообщает аналитически портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем перевезенных грузов и багажа железнодорожным транспортом сократился на 0,1%, до 159,4 млн тонн. Отмечается, что объем перевозок грузов всеми видами транспорта вырос на 3,7%, до 1,5 млрд тонн. Перевозки пассажиров всеми видами транспорта также выросли на 2,6%.

В январе-мае 2019 года грузооборот железнодорожным транспортом вырос на 0,4%, до 114,9 млрд тонно-километров, пассажирооборот — на 0,6%, до 6,9 млрд пассажиро-километров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев 2019 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в Казахстане составил 62,1 млн тонн, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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