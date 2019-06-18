С начала 2019 года электронный полис ОСАГО купили 7,7 млн человек

Москва, , 09:00 — REGNUM С января по май 2019 года в России было выдано 7,7 млн электронных полисов ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Больше всего оформленных е-полисов за отчётный период в Москве и Московской области. Здесь было куплено больше 1 млн страховых полисов. Вторую строчку заняла Свердловская область, где электронные ОСАГО оформили 315 тыс. автолюбителей. На третьем месте Санкт-Петербург и Ленинградская область, где совокупно было реализовано 300 тыс. полисов.

Четвёртое и пятое места соответственно у Новосибирской области (217 тыс. электронных полисов) и Воронежской области (216 тыс. электронных полисов).

Шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто объясняет такую популярность е-ОСАГО простотой оформления и экономией времени.

«А еще приятнее иметь дело с ОСАГО станет после окончания реформы по либерализации тарифов, когда они станут индивидуальны для каждого автовладельца и безаварийные водители станут платить за полис меньше», — добавил он.

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