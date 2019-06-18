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Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП России

Экономика

Экономика России замедлилась сильнее ожидаемого

Москва, 18 июня 2019, 08:44 — REGNUM  Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года.

Экономика России замедлилась сильнее ожидаемого, пояснили аналитики Fitch. Согласно экспресс-оценке Росстата, замедление составило 0,5% в годовом выражении.

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Эксперты, однако, не исключают пересмотр прогноза из-за изменения методологии Росстата. Прогноз на 2020 и 2021 годы остается прежним, ожидается ускорение роста до 1,9%.

Напомним, в июне прогноз роста российского ВВП ухудшили Всемирный банк (с 1,4 до 1,2%) и Центробанк (с 1,2−1,7 до 1−1,5%).

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