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Объем услуг в сфере концертной деятельности в Казахстане вырос на 34%

Экономика

В 2018 году количество проведенных концертов выросло на 7%

Нур-Султан, 18 июня 2019, 08:40 — REGNUM  По итогам первого квартала 2019 года объем услуг в сфере концертной деятельности в Казахстане составил 3,4 млрд тенге ($8,86 млн), что на 34,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 18 июня сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Доля услуг в сфере концертной деятельности составляет 33,2% от всего объема услуг в области творчества, искусства и развлечения, в сфере театральной деятельности — 45,9%. Отмечается, что в 2018 году количество проведенных концертов выросло на 7%, до 7 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года инвестиции в искусство, развлечение и отдых в Казахстане составили 26,8 млрд тенге ($69,7 млн), что на 41,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Экономика Казахстана
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